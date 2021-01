Alex Apolinário em apresentação ao seu clube Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/01/2021 11:12 | Atualizado 03/01/2021 13:15

Rio - O jogador Alex Apolinário, de 24 anos, revelado pelo Cruzeiro e que defende o Alverca, de Portugal, sofreu uma parada cardíaca durante partida contra o União Almeirim, na manhã deste domingo. O atleta foi para o Hospital de Vila Franca de Xira. O jogo foi suspenso após a saída da ambulância, com antes todos formarem um círculo no gramado para uma oração pela recuperação do companheiro.

A partida entre as equipes foi válida por uma divisão inferior do Campeonato Português. Aos 27 minutos do primeiro tempo, o jogador caiu sozinho no meio de campo, perdendo os sentidos. O árbitro da partida interrompeu prontamente o jogo após todos os atletas o alertarem pelo companheiro passando mal.



De acordo com o jornal do “Record”, de Portugal, o brasileiro precisou na ambulância ser reanimado diversas vezes pela equipe médica. As próximas horas devem ser decisivas pelo estado grave do brasileiro.



Em seu perfil no Instagram, o Alverca, time de Alex Apolinário, se manifestou e destacou o uso de desfilibrador. O Almeirim postou uma mensagem de solidariedade em seu perfil no Instagram:

Publicidade

“Neste momento somos um só clube. O atleta do FC Alverca, Alex Apolinário, sofreu uma parada cardíaca durante a partida desta manhã. Estamos a aguardar mais informações e todos nossos pensamentos estão nas melhoras do atleta, com seus familiares e com os amigos do Alverca”.