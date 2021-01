Jair Bolsonaro e Neymar Paulo Mumia/Comitê da Copa América

Por Pedro Logato e Venê Casagrande

Publicado 03/01/2021 13:07 | Atualizado 03/01/2021 13:22

Rio - Antes de retornar a Paris, o atacante Neymar viveu um momento marcante na sua carreira neste sábado. Ele cravou os seus pés para serem utilizados na Calçada da Fama do Maracanã e figurar ao lado de lendas do futebol brasileiro como Pelé e Ronaldo. O evento na casa do jogador em Mangaratiba contou com a participação do senador Flávio Bolsonaro e também com uma chamada de vídeo com o presidente Jair Bolsonaro.

Responsável pela homenagem, Leandro Alves, secretário de Esporte, Lazer e Juventude do Estado do Rio, esteve na casa de Neymar, em Mangaratiba, onde foi feito um molde do pé do atacante.



“Por tudo o que ele fez pela seleção brasileira, o que ele faz pelo futebol brasileiro no Mundo, é mais do que justo. Assim que for possível vamos organizar um evento no estádio para marcar esse momento, porque ele merece. O Neymar está muito feliz com essa homenagem”, explica o secretário Leandro Alves.

Durante o encontro, Neymar e Jair Bolsonaro participaram de uma chamada de vídeo com o tom bastante descontraído. O presidente da República quis saber sobre os eventos de fim de ano do jogador e questionou se o atleta havia tido conquistas amorosas durante as comemorações de Ano Novo.

Um evento de inauguração com a presença do Presidente da República, Jair Bolsonaro, e do governador Cláudio Castro, será organizado no Maracanã na próxima agenda de Neymar com a seleção brasileira no estádio.