Rio - O comentarista Mauro Cezar Pereira fará sua primeira participação na TV aberta depois de anunciar sua saída da ESPN no último sábado. Mauro revelou nas redes sociais a sua participação ao vivo no programa "Terceiro Tempo", da Band, neste domingo, às 18h, a convite de Milton Neves. A atração também terá a participação do ex-goleiro Zetti e da jornalista Yara Fantoni.

"Hoje, às 18 horas, estarei ao vivo no Terceiro Tempo da TV Bandeirantes, a convite do senhor Milton Neves. Conto com a audiência dos amigos", escreveu Mauro em sua conta no Twitter.



Mauro Cezar Pereira deixou a ESPN por conta de uma cláusula de "exclusividade" pedida pela Disney, após a fusão dos canais ESPN e Fox Sports. Mauro afirmou que o local "deixou de ser seu habitat", em publicação feita no seu Instagram.

Segundo o colunista Flávio Ricco, o comentarista tem sua ida para o Grupo Globo dada como certa nos bastidores da emissora.