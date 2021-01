Mauro Cezar Pereira Reprodução Internet

Por LANCE!

Rio - O jornalista Mauro Cezar Pereira está de saída da ESPN Brasil, mas, segue ativo em suas redes sociais. Neste sábado, após comunicar o fim de seu vínculo com o canal, Mauro conversou com seguidores um uma live no YouTube e especulou sobre seu futuro na TV. Ele disse estar aberto para propostas que sejam boas "para todos", agradeceu aos parceiros da ex-empresa e revelou se participaria do reality show da Globo "Big Brother Brasil".

MAURO NA GLOBO



Além de explicar o motivo de ter deixado a ESPN Brasil, Mauro também foi questionado se existe a possibilidade de negociar um contrato com a emissora carioca.

"Não, de maneira nenhuma (estou abandonando a TV). Posso trabalhar em televisão sem problema nenhum. Desde que seja algo interessante para todos", respondeu. Em outro momento, quando perguntado se iria para o SporTV, ele disse que ainda era cedo para que se falasse de outras empresas. E ainda falou se aceitaria sofrer alguma "censura" do canal para evitar polêmicas.

"Essas coisas não se negociam, porque não somos atores. Somos jornalistas. Ninguém mudo, Se contrata, contrata sabendo quem é. O que pode mudar muito é a pauta. Se um programa fala de campo e bola, eu falo de campo e bola. Se o programa fala de política no futebol, eu falo de política no futebol", completou.

BENJA E MAURO NO SBT

Quando questionado por um inscrito sobre uma possível parceria entre o apresentador ex-Fox Sports Benjamin Back e Mauro, o jornalista respondeu que tem amizade com o novo comandante do programa "Arena SBT". Porém, o comunicador desconversou sobre qualquer projeto na emissora de Silvio Santos.



- É um cara com quem me dou muito bem. Gosto muito, sempre me tratou bem. Tenho uma ótima relação embora não tenhamos trabalhado juntos.



MAURO NO BBB

O reality show da Globo está para começar e os novos participantes da edição 2021 não terão Mauro Cezar como companheiro de confinamento. O jornalista respondeu para um torcedor sobre entrar na atração e colocou uma condição curiosa. O boato surgiu de uma piada entre internautas no Twitter.

"Eu não assisto "Big Brother Brasil", não tenho a menor ideia do que acontece no reality e eu só iria para o "Big Brother" se já entrasse ganhando o prêmio (risos). Se falarem que eu vou entrar e ganhar R$ 2 milhões, aí talvez sim. Mas, ir lá e ficar com aquelas malas todas... pelo amor de Deus", brincou.

"Acabei de recusar uma proposta para renovar contrato por não gostar de uma cláusula, você acha que eu quero aturar um bando de mala pesada, de cabeça vazia", desabafou.

SAÍDA DA ESPN

"O que está acontecendo não é nada de ruim, não. Acho que é bom. A ESPN fez uma proposta de renovação, houve muito empenho por parte dos diretores da empresa para que eu continuasse, só que uma exigência de que a gente seja exclusivo... eu não poderia estar aqui falando com vocês", disse o jornalista, que finalizou:

"Não achei a possibilidade interessante, não me interessou, então simplesmente resolvi não aceitar. Agradeci e vamos continuar aqui no YouTube. Me perguntaram se eu seguiria aqui e eu dizia que não", afirmou.

Mauro ainda disse que não pretendia deixar de fazer suas lives, mas acreditava que a ESPN poderia ceder aos pedidos de derrubar a exclusividade com o Grupo Disney. O jornalista comentou também que a decisão de ser funcionário unicamente da Disney parte de uma opção internacional da empresa - o que ele discorda.

"Não é nenhuma sangria. Todo o ciclo tem que terminar um dia. Foram muitos anos. Sou muito grato aos colegas, e trabalho que não está faltando. É muita coisa para fazer e falar", contou.

Mauro fez a primeira exibição com o quadro "Papo Reto", no YouTube, e o vídeo chegou a quase duas horas de duração. Além da TV, Mauro mantinha trabalhos em outros portais e outras plataformas digitais. De acordo com o site R7, o nome do comentarista esportivo estaria sendo apontado na Globo.