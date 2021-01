City derrotou o Chelsea AFP

Inglaterra - Mesmo com os problemas por conta do surto de Covid-19 que teve nos últimos dias, o Manchester City teve uma grande atuação no primeiro tempo e conseguiu uma importante vitória sobre o Chelsea, no Stamford Bridge. O placar da partida foi 3 a 1.

Os gols dos Citizens foram marcados por Gundogan, Foden e De Bruyne. Nos acréscimos, Hudson-Odoi descontou. O alemão abriu o placar com apenas 18 minutos de jogo. Ele recebeu passe de Foden, fez um corta-luz e finalizou no canto de Mendy. Apenas três minutos depois, o inglês marcou após bela assistência de De Bruyne.





O belga, que teve uma grande atuação na partida, foi coroado com o seu gol. Sterling avançou em velocidade, se atrapalhou, mas a bola acabou sobrando para De Bruyne fazer o terceiro gol da equipe comandada por Guardiola.

Nos acréscimos do segundo tempo, Hudson-Odoi diminuiu. Com a vitória, o Manchester City chegou aos 29 pontos e assumiu a quinta colocação do Campeonato Inglês. O Chelsea está no oitavo lugar, com 26 pontos.