Milão - Durou poucas horas neste domingo a liderança da Inter de Milão. Em uma briga ponto a ponto entre os dois rivais da cidade da região da Lombardia, o Milan retomou a primeira colocação do Campeonato Italiano ao derrotar o Benevento por 2 a 0, fora de casa, pela 15.ª rodada. O time rubro-negro teve de superar a expulsão do meia Tonali, aos 32 minutos do primeiro tempo, para garantir o resultado positivo.

O triunfo no sul da Itália, com os gols do marfinense Kessié e do português Rafael Leão, levou o Milan aos 37 pontos, deixando para trás a rival Inter de Milão, que mais cedo havia subido aos 36 com a goleada sobre o Crotone por 6 a 2. O Benevento, por sua vez, segue com uma campanha satisfatória para um time que subiu da Série B nesta temporada, e está em 10.º lugar, com 18 pontos.

Pressionado pela vitória para não perder a liderança, o Milan saiu em vantagem logo aos 14 minutos de partida. Após falha na saída de jogo do Benevento, Rebic sofreu pênalti de Tuia e, na cobrança, Kessié bateu firme para abrir o placar.

No entanto, a equipe rubro-negra passou sufoco no final da primeira etapa após a expulsão de Tonali. O meia deu uma forte entrada em Ionita e recebeu cartão vermelho após consulta do árbitro no VAR. O Benevento chegou a mandar uma bola na trave da meta defendida pelo goleiro Donnaruma.

Mesmo com um a menos, o Milan conseguiu ampliar o placar no início da etapa final. Aos três minutos, Rafael Leão recebeu lançamento de Rebic, ganhou na corrida de Montipò e aproveitou a saída errada do goleiro do Benevento para finalizar por cobertura com pouco ângulo e balançar as redes. Pouco depois, o time da casa teve a chance de descontar em uma cobrança de pênalti, mas Caprari chutou para fora.

Para se manter na liderança, o Milan terá um clássico pela frente nesta quarta-feira, pela 16.ª rodada. O time rubro-negro receberá a Juventus, no estádio San Siro, em Milão. No mesmo dia, o Benevento visita o Cagliari.