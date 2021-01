Por O Dia

Portugal - Benfica e Santa Clara se enfrentavam pelo Campeonato Português neste domingo em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Português, mas o jogo teve que ser paralisado já aos seis minutos do primeiro tempo devido às condições climáticas. A bola volta a rolar na segunda-feira.

O vídeo no momento que a SporTV filmou o Ferro pelado no vestiário do Benfica, e o Vertonghen com as mãos na cabeça kkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/E6bOVSZaVN — Rivardo Lima (31/45) (@RivardoLS) January 3, 2021

Mas o que chamou mais atenção do que a forte chuva, foi a cena protagonizada pela transmissão do Sportv. A emissora estava mostrando o clime no vestiário, quando flagrou um dos atletas de Jorge Jesus totalmente pelado.