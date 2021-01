Jorge Jesus Divulgação/Benfica

Publicado 04/01/2021 18:19

Rio - Vivendo um momento de instabilidade no comando do Benfica, Jorge Jesus novamente relembrou o seu período no comando do Flamengo. Em entrevista coletiva, o Mister comparou o período em que dirigiu o clube carioca e conseguiu conquistas importantes como o Brasileiro e a Libertadores.

"Neste momento estava numa fase da minha carreira em que podia ser campeão do Mundo. Se tivesse sido, seguramente que era mais muito mais valorizado, porque tinha ganho todas as competições internacionais. É uma diferença grande como é óbvio. Em Portugal não vou ganhar a Champions, tenho a certeza disso, principalmente este ano em que nem lá estamos. A diferença é enorme", afirmou.



Jorge Jesus ficou pouco mais de um ano no comando do Flamengo. Ele conquistou um Brasileiro, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa do Brasil e um Campeonato Carioca.