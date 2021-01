Alex Apolinário em apresentação ao seu clube Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 15:40

Rio - O ex-jogador do Cruzeiro e atual atleta do Alverca de Portugal, Alex Apolinário, de 24 anos, está sedado, entubado e estabilizado no Hospital de Vila Franca de Xira. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória durante a partida da sua equipe contra o contra o União de Almeirim, pelo Campeonato de Portugal - terceiro escalão do futebol local.

Publicidade

O empresário do brasileiro, Bruno Vicintin, trouxe atualizações sobre o estado de saúde de Alex. Além disso, o agente fez um emocionado desabafo sobre o incidente. Eu já tinha lido sobre casos assim de mal súbito, mas ver ao vivo com alguém tão próximo é inexplicável, é aterrorizante. Chorei abraçado com meu filho na arquibancada achando que tínhamos perdido ele. Agora nos resta orar, dar apoio à família e torcer para que ele se recupere o mais rápido possível”, publicou no Instagram.





O presidente do Alverca, Fernando Orge também se manifestou pelas redes sociais. “Quando o futebol deixa de ter importância... Alex, vais a vencer este desafio, o desafio da tua vida. Estamos todos a puxar por ti uma força enorme de esperança muita fé”, publicou.



Alex desabou nos gramados aos 27 minutos do primeiro tempo. De acordo com comunicado emitido pelo Alverca, o meia foi "imediatamente atendido pelos profissionais de saúde, devidamente treinados, com desfibrilador, que está sempre presente nos jogos e treinos da equipe".



Antes de deixar o estádio, o brasileiro foi estabilizado pelos profissionais de saúde e só então levado ao Hospital de Vila de Franca de Xira. Durante o atendimento, jogadores dos dois clubes se uniram em uma roda de oração no centro do gramado. A partida acabou suspensa.