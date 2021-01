Narrador Costa Febre chamou jogador do Boca de macaco Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 12:49

Rio - Um caso de racismo marcou a partida entre Boca Juniors e River Plate, que terminou empatada em 2 a 2, no último sábado, pela Copa Diego Maradona. Durante a transmissão da rádio FM Top 104.9, o narrador Costa Febre, que é torcedor do River e utilizava a camisa da equipe no momento, se referiu a um dos jogadores do Boca Juniors com as expressões "mono" e "simio", que em português significam macaco.

Hola @inadi pic.twitter.com/ikWSFdliwM — La12tuittera (@La12tuittera) January 3, 2021 "Ai, que 'mono', por favor! É tiro livre para... digo por essa imagem que a televisão me deu em primeiro plano, né? Como um 'simio'", disse.

Publicidade

Após a repercussão negativa, o jornalista foi às redes sociais se desculpar pelo ocorrido.

"Ante um comentário meu sobre o fim da transmissão no sábado: não queria ofender ou agredir ninguém em particular e lamento se assim fui interpretado. Em 30 anos com o River, meu público e colegas sabem do meu respeito pelos jogadores e torcedores do Boca", afirmou.