Publicado 04/01/2021 15:05 | Atualizado 04/01/2021 15:28

Rio - O meia japonês Keisuke Honda já está em Portugal, onde vai assinar contrato com o Portimonense, atual lanterna da principal liga do futebol lusitano. Aos 34 anos, o jogador pediu para deixar o Botafogo nas últimas semanas. As informações são do jornal local "A Bola".

Honda vai realizar exames médicos nesta terça-feira e, assim que for aprovado, vai assinar contrato de seis meses, até o fim da atual temporada europeia. O acordo prevê também a opção de renovação por mais uma temporada.



O jogador chegou ao Botafogo no começo do ano e disputou 27 partidas, tendo marcado três gols pelo clube carioca. Honda havia ampliado o seu vínculo até o fim do Brasileiro, mas pediu para deixar a equipe antes do fim do contrato.