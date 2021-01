Mario Celso Petraglia Reprodução de TV

04/01/2021

Rio - O presidente do Athletico-PR, Mario Celso Petraglia, criticou o isolamento social imposto pela pandemia do coronavírus. Em uma mensagem de feliz ano novo postada em suas redes sociais, ele associou o isolamento a um desconhecimento por parte do governo.

O mandatário destacou o impacto que a pandemia teve nas contas do Furacão e disse ter boas expectativas para 2021, com a volta do público aos estádios.

Confira a mensagem completa:

Hoje iniciamos um novo ano com a fé necessária que é a razão da esperança, para que tenhamos um ano com muita saúde, com o controle absoluto do COVID-19, com a volta à vida normal e com o uso da máscara que nos protege de várias doenças. Com isso teremos o nosso público de volta aos estádios que enrique e abrilhanta o espetáculo em campo. Para o nosso Athletico com certeza teremos um ano muito melhor que 2020, infelizmente por várias razões tivemos dificuldades de cumprir o planejado, também pela pandemia e o isolamento social imposta pelos governos em razão do desconhecimento e mal orientação científica. Com toda a certeza o Athletico dará um outro salto de crescimento e os resultados serão a ratificação do nosso projeto! Aguardem e acreditem, boas novidades teremos para 2021 tanto em patrimônio quanto no campo esportivo! Os 4 ventos que nos movem, nos criam muita "CRENÇA" que nos traz a "MOTIVAÇÃO" que nos leva ao "TRABALHO" e em consequência chegamos aos "RESULTADOS"!

Novamente desejo um feliz ano de 2021 para todos!