Jorge Luiz/Paysandu

Publicado 04/01/2021 18:46

Belém - Na disputa pelo acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu, como esperado pela diretoria, ganhou um importante reforço no caixa devido ao sucesso da 'Negra 1914'. A camisa do terceiro uniforme da Coleção Origens fez sucesso em dezembro. Com mais de 20 mil vendidas, segundo o 'GE', o Papão já lucou cerca de R$ 600 mil.

A entrada da verbal foi fundamental para o pagamento dos salários atrasado devidos não apenas aos jogadores e integrantes do departamento de futebol, mas também para aos demais funcionários do clube. Confeccionada pela 'Lobo', marca de propriedade do clube, a 'Negra 1914' começou a ser vendida no mês passado pelo valor de R$ 197,99.

Com a queda de receita com venda de ingressos - em função da pandemia do novo coronavírus, a CBF, em acordo com os clubes afiliados, não liberou público em suas competições -, o Papão comemorou o lucro com o terceiro uniforme, sucesso no período de compras de Natal.

A 'Negra 1914' é uma homenagem ao Time Negra, apelido do Norte Club, que deu origem à criação do Paysandu após divergências com a diretoria da Liga Paraense de Futebol, FPF atualmente. O imbróglio aconteceu há 106 anos, época em quem Papão não era Bicolor e, sim, Alvinegro.