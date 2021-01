Morgan De Sanctis AFP

Publicado 06/01/2021 12:33

Rio - O ex-goleiro e atual diretor da Roma, Morgan De Sanctis, sofreu um grave acidente de carro nesta quarta-feira. Ele precisou passar por uma cirurgia no hospital Policlínico Gemelli, em Roma. Ele foi socorrido em estado grave e precisou ser operado na região do abdômen para a retirada do baço e estancar o sangramento.

De acordo com informações da imprensa local, a cirurgia de Sanctis foi bem-sucedida e ele vem tendo boa recuperação. O ex-goleiro está consciente e estável, mas passará pelo menos 24 horas em observação.

Como atleta, Morgan De Sanctis coleciona passagens por Juventus, Udinese, Sevilla, Galatasaray, Napoli, Roma e Monaco. Foi convocado para defender a seleção italiana em seis oportunidades.