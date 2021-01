Diego Simeone AFP

Publicado 07/01/2021 16:02

Rio - Diego Simeone vem sendo monitorado para assumir a seleção da Argentina na disputa da Copa América, em julho. De acordo com o programa de TV espanhol "El Chiringuito", o nome do treinador entrou no radar após ele deixar seu futuro em aberto diante da eliminação do Atlético de Madrid na Copa do Rei para o modesto Cornellá, na última quarta-feira.

De acordo com a atração, ainda não houve nenhum contato entre as partes. Lionel Scaloni, que está há quase três anos como técnico da Argentina, segue no cargo até o momento.

O contrato de Simeone com o Atlético de Madrid vai apenas até junho, o que deve aumentar os rumores de uma possível negociação.