Fotos! Esposa de James Rodriguez celebra aniversário de biquíni e agita Web

Rio - A namorada do astro colombiano, James Rodriguez , ex- Real Madrid e hoje no Everton , Shannon de Lima , comemorou os seus 32 anos de uma forma diferente, ao postar uma foto deslumbrante de biquíni em seu Instagram.



A venezuelana, que mantém 2,4 milhões de seguidores no Instagram sempre atualizados sobre sua vida, escolheu um biquíni lilás, em uma praia cercada por árvore, para celebrar mais um ano de vida. A sua postagem acumulou quase 150 mil curtidas.



Na legenda, um simples: "FELIZ ANIVERSÁRIO PARA MIM". Seus seguidores aproveitaram para enviá-la votos de boa sorte em seu grande dia. "Feliz aniversário, muitas bênçãos e boa saúde"; "Uma deusa completa!", foram alguns dos comentários.



Rodriguez e De Lima começaram a namorar enquanto o jogador estava emprestado ao Bayern de Munique . Eles namoram há quase três anos e deram as boas-vindas a um menino chamado Samuel, em 2019.







