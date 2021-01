Rodrigo Pinho, atacante do Marítimo Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 13:40

Rio - Jorge Jesus receberá mais um brasileiro em seu elenco. Nesta sexta-feira, o Benfica acertou a contratação do atacante Rodrigo Pinho, de 29 anos, ex-Madureira e Bangu e que atua no Marítimo. A informação foi divulgada pelos jornais "A Bola" e "Record".

Publicidade

De acordo com os veículos, o brasileiro, que só tem contrato com o Marítimo por mais seis meses, já se acertou para atuar pelo clube de Lisboa ao fim do contrato. Nesta temporada, ele marcou 12 gols em 14 jogos.

Pinho chegou a ser eleito o melhor jogador do Campeonato Português no mês de novembro. No Marítimo desde 2017, ele soma 36 gols em 111 partidas.