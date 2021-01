Wellington em ação pelo Athletico Miguel Locatelli / Athletico-PR

Publicado 08/01/2021 12:38

O volante Wellington, que está sem clube desde a saída do Athletico, tem despertado a atenção do mercado nessa janela de transferências. Após a não renovação com o Furacão, o jogador tem sido alvo de sondagens de gigantes do Brasil e do exterior. Um dos clubes interessados é o Southampton, da Inglaterra, clube que disputa a Premier League.

"Estamos recebendo várias sondagens pelo Wellington, vamos decidir em breve, mas a cada dia surgem novas possibilidades e isso acaba sendo ótimo para o atleta, não só do ponto de vista de mercado, mas para auto estima, de ver o quanto agrada clubes ao redor do mundo, inclusive na Premier League" disse o empresário do atleta, Marcelo Robalinho, da Think Ball.

Wellington segue treinado por conta própria no Rio de Janeiro. Vale lembrar que o jogador esteve perto de fechar no ano passado com o Grêmio e também com o Corinthians, mas os clubes não chegaram a um acordo com o Athletico. Este ano, o Fluminense também surgiu como interessado, mas ficou apenas na sondagem.

Wellington é bicampeão sul-americano (2012 com o São Paulo e 2018 com o Furacão). Com a camisa do Furacão, Wellington deixou seu nome gravado na história do clube paranaense com 114 jogos, com 57 vitórias, 25 empates e 32 derrotas com um gol marcado. No Furacão, além da Sula de 2018, Wellington levantou a taça da Copa do Brasil de 2019, a Levain Cup 2019 no Japão, antiga Copa Suruga e, o Paranaense de 2020. Todos como capitão do time.