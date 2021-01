Bayern é o atual campeão da competição AFP

Por LANCE!

Publicado 08/01/2021 14:03 | Atualizado 08/01/2021 14:04

Rio - A agência de marketing Team, licenciada pela UEFA para a venda dos seus eventos, convidou o Grupo Globo, o SBT, a Turner e o Grupo Disney para a licitação da Champions League. O novo contrato que está em disputa valerá por três temporadas, de 2021/22 até 2023/24. A informação é do UOL Esportes.

Os pacotes vendidos pela UEFA são de TV Aberta, TV Fechada e Streaming. A resposta dos grupos de transmissão é esperada para meados de fevereiro. Com um acordo entre a UEFA e os grupos que atuam no Brasil, os vencedores das licitações serão anunciados.

Publicidade

Os diferentes grupos convidados podem se relacionar para fazer uma proposta mais interessante para a UEFA, até mesmo a novata SBT, que ainda não transmitiu a Liga dos Campeões. A federação europeia já destacou que gostaria de uma transmissão da competição na TV Aberta, diferentemente do que vem acontecendo no Brasil.

A Champions League volta no dia 16 de fevereiro, com as primeiras partidas das oitavas de final.