Por O Dia

Publicado 08/01/2021 15:17

Rio - No próximo domingo, o Goiás visita o Internacional em busca da sua terceira vitória seguida no Brasileirão, um fato inédito até aqui. O Esmeraldino era tido como rebaixado, mas nas últimas rodadas a equipe conquistou resultados importantes que o colocaram novamente na briga pela permanência na série A. O goleiro Tadeu, um dos nomes de destaque da equipe, falou um pouco sobre o sentimento que toma conta do grupo nesse momento.



"É um sentimento de muita esperança. A gente sente que podemos reverter uma situação que já era tida como impossível de ser mudada. Um mês atrás o Goiás já estava rebaixado para a série B por muitas pessoas. Agora a gente consegue enxergar uma possibilidade enorme de permanecer na série A. A vitória contra o Coritiba nos trouxe essa esperança. Mas, a gente sabe que não conseguimos nada, porque ainda nos encontramos na zona de rebaixamento. Porém, agora a gente tá vivo na disputa e temos força para pegar essa sequência difícil que teremos, e buscar a nossa permanência na série A", disse.



Nos últimos cinco jogos, o Goiás conseguiu três vitórias, sendo duas de forma consecutiva, contra Sport e Coritiba. Porém, o adversário do próximo domingo também vem muito bem e é vice-líder da competição. Tadeu destacou o bom momento do Inter, mas afirma que o Goiás vai em busca da vitória.



"O Inter vem numa sequência muito boa. Mas a gente também vem de bons jogos. Apesar da situação na tabela ser totalmente diferente, acredito que será um grande jogo. O Inter tem feito um grande campeonato, então merece todo o nosso respeito, assim como todos os outros adversários. Temos que ter muita inteligência pra que possamos fazer um grande jogo e conquistar o resultado positivo. Sabemos das dificuldades de enfrentar o Inter, mas temos que encarar eles e pensar nas nossas pretensões dentro do campeonato", concluiu.