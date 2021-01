Neto Divulgação/Band

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 16:40 | Atualizado 08/01/2021 16:40

Rio - O apresentador Neto em seu programa Donos da Bola, relatou nesta sexta-feira que o novo coronavírus deixou sequelas. O ex-jogador relatou que tem sentido fortes crises de enxaqueca e está sofrendo com perda de memória recente.

O craque contou aos seus colegas de programa que na noite de quinta teve uma enxaqueca muito forte, algo que nunca havia tido antes de contrair o vírus. Além disso, comentou que está tendo que trabalhar nessa perda de memória recente.

"Não sei se quem ficou internado na UTI como eu também está com esses sintomas", indagou o apresentador.

Em setembro de 2020, Neto foi diagnosticado com covid-19 e precisou ser internado na UTI, alguns dias depois, recebeu alta do hospital. O ex-jogador chegou a admitir que subestimou a doença e que a dor que sentia no corpo era 10 vezes pior que qualquer entrada que ele já havia sofrido de algum zagueiro.