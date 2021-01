São Paulo x Palmeiras será realizado no estádio do Morumbi Divulgação

Por Lance

Publicado 08/01/2021 18:14 | Atualizado 08/01/2021 18:14

Rio - O São Paulo colocou à disposição do Governo do Estado, o Morumbi e suas dependências para serem locais de vacinação da CoronaVac, vacina que está perto de ser aprovada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), contra a Covid-19.

Em carta assinada pelo presidente Julio Casares, e endereçada ao Governador do Estado de São Paulo, João Doria, o Tricolor oferece seus espaços para o que for necessário no combate à pandemia do novo coronavírus.



São Paulo coloca Morumbi e estruturas do clube para serem locais de vacinação da CoronaVac, vacina contra a Covid-19. Veja os detalhes no @lance_saopaulo pic.twitter.com/Y7WIbeqQLQ

Publicidade

"Assumindo nossa responsabilidade social neste importante e crítico momento vivido por toda a população, mas inteiramente confiantes no sério trabalho conduzido pelo Governador João Doria e por todo o Comitê Executivo, manifestamos nosso posicionamento em disponibilizar toda a infraestrutura do São Paulo Futebol Clube para aquilo que for necessário, inclusive o Estádio Cícero Pompeu de Toledo, para local de vacinação", diz parte do comunicado enviado por Casares.

Publicidade

Vale ressaltar que no começo da pandemia, em março, o São Paulo chegou a disponibilizar o Estádio do Morumbi para ser um dos hospitais de campanha em combate a Covid-19.