Fernandinho falou sobre o 7 a 1 CBF

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 20:27

Manchester - Em fim de contrato com o Manchester City, da Inglaterra, Fernandinho avalia o próximo passo na carreira e não descarta a volta para o Athletico-PR. Titular na campanha do Brasil na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, o volante, que completará 36 anos em maio, está em alta não apenas no mercado europeu, mas também no árabe e asiático, pela proximidade do término do vínculo no final de junho.

Livre para assinar um pré-contrato, o paranaense nascido em Londrina já estuda as melhores propostas. No Brasil, o Furacão tem a preferência do camisa 25 do City. Revelado nas categorias de base do PSTC, Fernandinho chegou ao Athletico em 2002, com 17 anos. Destaque na vice-campeonato brasileiro do clube, em 2004, ele disputou uma final de Libertadores no ano seguinte.

Publicidade

Em 2005, trocou Curitiba por Donetsk, onde brilhou e empilhou títulos pelo Shakthar, da Ucrânia, por oito temporadas. Na Inglaterra, a idolatria aumentou. Com a camisa do Manchester City, o volante fez história como um dos homens de confiança do técnico Pep Guardiola. Tricampeão da Premier League, Fernandinho ainda conquistou cinco Copas da Liga Inglesa, um Copa da Inglaterra e uma Supercopa da Inglaterra.

Na Seleção, porém, nunca teve entre os torcedores brasileiros o mesmo prestígio recebido nos clubes. Ainda assim, disputou as Copas de 2014, no Brasil, e 2018, na Rússia. Atento ao movimento de Fernandinho, a diretoria do Athletico mantém a cautela. Além da questão financeira, o clube ainda cumpre a punição imposta pela Fifa com o veto de contratação em duas janelas de transferências nacionais e internacionais, em função da irregularidade na transação com com Rony, hoje no Palmeiras. Na época, o atacante tentou sem sucesso a rescisão com o Albirex Nigata, do Japão. A punição do Furacão termina em junho.