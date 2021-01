Reproduções do Twitter da Fifa. Flamengo, Liverpool, taça do Mundial de Clubes 2019 Reprodução

Por MH

Publicado 18/01/2021 11:38

A Fifa, entidade máxima do futebol mundial, anunciou na manhã desta segunda-feira que fez adaptações ao cronograma de jogos do Mundial de Clubes de 2020, competição que será disputada em fevereiro deste ano, no Catar. Os estádios confirmados foram o Education City, de Doha, e o Ahmad Bin Ali, de Al Rayyan. Não haverá mais partidas no Khalifa International, que iria receber dois jogos.



A alteração se deu por conta da desistência do Auckland City, da Nova Zelândia, que abriu mão de estar no Mundial de Clubes devido à pandemia do coronavírus. A diretoria do Auckland decidiu preservar as regras de isolamento de seu país, um dos poucos a conseguir controlar a alta e o avanço da doença.

O Palmeiras ou o Santos, que decidirão o título da Libertadores da América no próximo dia 30, no Maracanã, fará sua estreia no dia 7 de fevereiro, no Education City, mesmo palco da final do Mundial, no dia 11 de fevereiro.