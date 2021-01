Werverton e Rony, do Palmeiras, e Soteldo e Marinho, do Santos, disputam o prêmio de melhor da Libertadores Divulgação/Bridgestone

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 16:27 | Atualizado 19/01/2021 16:29

Luque - Além do título de campeão da Libertadores, os finalistas Palmeiras e Santos protagonizam outra disputa na eleição de melhor jogador da competição. Na decisão do dia 30, no Maracanã, Weverton e Rony serão os representantes do Verdão na disputa com Soteldo e Marinho, do Peixe. O mais votado ganhará um anel cravejado de pedras preciosas.

Com design inspirado no Maracanã, o anel tem 131 diamantes, uma safira amarela e uma esmeralda, em 30 gramas de ouro. A entrega da cobiçada joia será realizada após a final. A votação permanece aberta até o fim da partida pelo hot site da patrocinadora da competição: https://bridgestonesports.bridgestone.com.br

Publicidade

Em 2019, o prêmio ficou com Bruno Henrique, peça-chave na conquista do bicampeonato do Flamengo na Libertadores. Seu companheiro de ataque, Gabigol, foi eleito o Rei da América na tradicional premiação do diário uruguiaio 'El País'. Bruno Henrique e Arracaeta completaram o pódio.