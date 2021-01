Treino para fortalecer o abdômen Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 16:37 | Atualizado 21/01/2021 16:55

Rio - Já emagreceu, mas a barriga continua lá. Fez cesariana e parece que o músculo inferior do abdômen vive dormente. Quando ri, espirra, pula ou agacha, acontece uma perda de urina inesperada. Sente dores na lombar e durante a relação sexual. Tem prisão de ventre frequentemente. Isso tudo pode ter somente uma causa: diástase. A diástase é uma condição que se caracteriza pelo afastamento da musculatura da barriga, muito comum no pós-parto e que pode permanecer durante anos após a gestação. O abdômen se torna fraco e, literalmente, com um buraco.

Mas há solução. E ainda a tempo para o verão. A educadora física Rô Nascimento, especializada em diástase, dá dicas de como fortalecer o abdômen, com cinco exercícios que podem ser realizados em casa. Segundo Rô, o diferencial para a eficácia da atividade está na ativação do abdômen: “A ativação é o abdominal do futuro e consiste em levar consciência corporal para a região da barriga, através de respiração controlada e de força aplicada”.

Ela lembra que o fortalecimento do abdômen não é só uma questão estética: “Muitas vezes o descontentamento com a aparência é o gatilho para iniciar o tratamento, especialmente no verão, quando as pessoas expõem mais o corpo e buscam o sonhado abdômen tanquinho. Mas é também uma questão de saúde, tanto física como mental, já que afeta outras funções do corpo e a autoestima, caso a diástase não seja devidamente tratada”, explica.

Treino para fortalecer o abdômen

Para iniciar - Sentar em posição confortável com a coluna alinhada e inspirar pelo nariz de forma natural, sustentando por 2 segundos. Quando expirar, liberar o ar pela boca com som, soltando a mandíbula. Fazer 2 a 3 séries de 6 respirações para liberar a ansiedade.

1. Deitado (a) e com as pernas dobradas, alinhadas ao quadril, inspira e solta o ar, ativando o abdômen. Com os pés de bailarina, sobe as duas pernas flexionadas, alternando o toque dos pés no chão 12 vezes. Manter o abdômen ativado durante o exercício.

Treino para fortalecer o abdômen Reprodução

2. Deitado (a) e com as pernas dobradas, inspira e solta o ar, ativando o abdômen. Eleva o quadril, sustentando-o um segundo. Volte a baixá-lo. São 6 repetições.

Treino para fortalecer o abdômen Divulgação

3. Deitado (a) e com as pernas dobradas, inspira e solta o ar, ativando o abdômen. Sobe a perna direita flexionada a 90 graus, com pé de palhaço, sustenta a força no lado direito do abdômen e mantém o foco de atenção nesse lado, sem estufar o umbigo. Segura por 10 a 20 segundos cada perna. São 6 repetições.

Treino para fortalecer o abdômen Divulgação

4. Deitado (a) de lado e com as pernas dobradas, inspira e solta o ar, ativando o abdômen. Abre a perna que está por cima, sustenta durante 10 a 20 segundos. São 6 repetições de cada lado.

Treino para fortalecer o abdômen Divulgação

5. Deitado (a) de lado, apoie o cotovelo no chão. Inspira e solta o ar, ativando o abdômen. Eleva o quadril de lado, mantendo o joelho no chão, e sustenta de 10 a 20 segundos. São 6 repetições de cada lado.

Treino para fortalecer o abdômen Divulgação

Para terminar - De joelho no chão, encostar o bumbum no tornozelo, levar o tronco à frente, relaxar as costas, apoiando a testa no chão e, com um movimento suave, mexer a cabeça de um lado para o outro para massagear a região das têmporas e relaxar profundamente.

Para ajudar quem tem como meta em 2021 fortalecer o abdômen ou fechar a diástase, a profissional realiza, de 25 a 28 de janeiro, uma maratona de aulas online e gratuitas, com exercícios voltados para essa missão.

Serviço

Maratona Diástase Sem Tabu

25 a 28 de janeiro – 9h

Ao vivo, no Youtube, Instagram e Facebook: youtube.com/diastasenapratica; instagram.com/diastasenapratica; facebook.com/diastasenapratica