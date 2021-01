Maracanã Divulgação

Publicado 22/01/2021 15:23

Rio - O governo do Estado do Rio autorizou, por meio de um decreto, que a final da Libertadores, que vai acontecer no próximo dia 30, poderá ter um limite de até 10% da capacidade do estádio. Palmeiras e Santos vão decidir o torneio no estádio do Maracanã.

Apesar disso, a partida não terá público pagante. O estádio vai contar com a presença de pessoas envolvidas na organização, segurança e realização, bem como pessoas ligadas a patrocinadores do evento e aos clubes. As equipes paulistas receberam 150 convites cada.

Na manhã desta sexta-feira, uma reunião definiu que nos arredores e na parte interna do estádio, vão ficar 550 policiais militares, com mais 200 guardas municipais. Em outras partes da cidade, haverá atenção especial nas proximidades dos hotéis onde ficarão as delegações dos dois clubes.

Com capacidade para 78.883 pessoas, o Maracanã poderá receber em torno de 7 mil pessoas. Apesar disso, a Conmebol não trabalha com a ideia de um efetivo tão grande de pessoas envolvidas na final do torneio.