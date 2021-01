Fotos! Musa do Corinthians afirma que possível namorado precisa aceitar o seu trabalho

Rio - Solteira, a modelo Paula Lima está procurando um novo amor. Mas o candidato precisa aceitar o seu trabalho. Ela vende fotos e vídeos nua pelo Instagram nos Stories para assinantes, que são selecionados através da função Melhores Amigos.



"Não vou deixar de fazer nada por causa de homem. Vou parar a hora que eu quiser, mas nunca por causa de um namorado", disse a beldade.



Eleita musa do Corinthians em 2018 e destaque da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi em 2020, ela conta que é difícil encontrar homens românticos e respeitosos.



"Homens galanteadores estão em extinção. Tem que conquistar a mulher, querer fazer parte do dia a dia dela, mostrar a ela que seus dias serão melhores ao lado dele. Gosto de homens românticos, respeitosos, mas é cada dia mais difícil encontrar", afirma.

Relatar erro