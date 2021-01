Jorge Jesus DIVULGAçãO/BENFICA

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 13:10

Rio - A entrevista coletiva de Jorge Jesus, marcada para esta quarta-feira, foi desmarcada pelo Benfica, após o treinador, ex-Flamengo, apresentar um quadro de infecção respiratória. Portugal está atravessando um surto da Covid-19, e o clube está investigando a origem da infecção. Ele irá passar por exames, mas segundo comunicado do Benfica a situação não é grave.

"O Benfica disponibilizará nas próximas horas novas informações sobre este assunto e pede que, até lá, seja respeitada a privacidade do treinador", diz nota do site oficial do clube.



No empate em 1 a 1 contra o Nacional, na última segunda-feira, o Mister teve 10 desfalques por conta do novo coronavírus. Na semana passada, Jorge Jesus se disse assustado com o surto de casos no clube português.