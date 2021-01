Heather Bansley, Brandie Wilkerson, Ludwig e Kozuch Lívia Mendonça/Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 12:15

Rio - Campeão olímpica nos Jogos do Rio, Laura Ludwig, e sua parceira Margareta Kozuch, estão treinando na Cidade Maravilhosa para o Campeãs da Areia, competição que será realizada no próximo domingo, entre quatro das principais parcerias de todo o mundo na modalidade. A parceria alemã se juntou ao time canadense, formado por Heather Bansley e Brandie Wilkerson, que tem as areias do Leblon como casa e o comando do técnico brasileiro Rico de Freitas desde o ano passado. As quatro estão se preparando para o torneio e não veem a hora de enfrentar as duplas olímpicas do Brasil Agatha e Duda e Ana Patricia e Rebecca neste desafio internacional.



Muito identificada com o Rio de Janeiro, principalmente depois de sua conquista em 2016, Ludwig agradeceu a oportunidade de iniciar a temporada internacional de um ano olímpico com uma competição de alto nível técnico. Com uma primeira etapa do Circuito Mundial já confirmada para o início de março, no Catar, as parcerias esperam retirar o máximo dos confrontos deste domingo.



“Um evento com as brasileiras e canadenses será perfeito para nossa pré-temporada, para praticarmos em alto nível. Treinamos muita técnica durante um longo período e não víamos a hora de voltar a fazer trabalhos específicos, voltados para competição mesmo. Tem muito tempo que não temos esse tipo de treino e muito tempo que treinamos ao ar livre”, disse a campeã olímpica.



Um dos confrontos mais esperados do torneio, colocará Ludwig e a brasileira Agatha novamente frente a frente. E apesar de estarem se enfrentando mais uma vez no Rio de Janeiro, a paranaense, que tem a Cidade Maravilhosa como casa, destaca que apesar de viverem outro momento, mais de quatro anos depois, a vontade de vencer ainda é a mesma.

Agatha e Duda comemoram título da primeira etapa do Circuito Brasileiro, em 2021 Wander Roberto/Inovafoto/CBV



“Sempre vai existir essa questão quando eu enfrentar a Ludwig, por termos feito a final olímpica. Ainda mais aqui no Rio de Janeiro. Mas hoje vivemos momentos muito diferentes, cada uma com sua nova parceira. Eu já há mais de quatros anos com a Duda, ela agora com a Kozuch. Ela foi mãe também, teve a oportunidade de viver essa outra parte da vida. Então é um novo momento, parceiras diferentes, mas a vontade de vencer sempre vai existir para nós duas", revelou Agatha.



Na outra disputa internacional de duplas, as canadenses enfrentarão as atuais campeãs brasileiras Ana Patricia e Rebecca. Elas adotaram o Rio de Janeiro como casa, estão sendo treinadas por Rico de Freitas e querem fazer bonito no Campeãs da Areia.



“Será meu primeiro torneio desde novembro de 2019. Estamos muito ansiosas para competir novamente, conviver com a pressão das partidas, do ambiente competitivo. Será um torneio curto, mas sem dúvida de grande intensidade, com jogos de altíssima qualidade. As parcerias brasileiras são muito fortes e esperamos conseguir dar o nosso melhor para competir com elas”, analisou Bansley.



Ana Patricia em ação na primeira etapa do Circuito Brasileiro, em 2021 Wander Roberto/Inovafoto/CBV



“Nunca joguei em quarteto, mas sei que será uma experiência muito legal. Nosso relacionamento e entrosamento com a dupla da Alemanha é ótimo. Vamos estar juntas, jogando contra atletas muito fortes. Além de muito forte, o evento será divertido. Vamos poder voltar a jogar, particularmente farei alguma coisa que nunca havia feito e será divertido, sem dúvida. Mas vamos para ganhar”, afirmou Wilkerson.



Única parceria a ainda não estar no Rio de Janeiro, Ana Patricia e Rebecca se preparam em sua casa, Fortaleza, no Ceará. E esperam que possam fazer bonito para o público brasileiro no domingo. Primeiro em desafio solo e depois na disputa entre Brasil x Mundo.



“Estamos no início de um ano olímpico e já poder enfrentar parcerias estrangeiras de primeiro nível é muito bom para nós. Apesar de estarmos jogando o Circuito Brasileiro, é diferente. Estamos nos preparando para fazer bonito nesta disputa de Brasil x Mundo. Apesar de ser um torneio amistoso, sempre entramos em quadra para vencer. E não será diferente desta vez. Nem no quarteto. Vamos para ganhar todas as disputas e mostrar ao povo brasileiro que o nosso vôlei de praia segue fortíssimo”, finalizou Ana Patricia.



O Campeãs da Areia terá três sets de 15 pontos. A primeira parcial será entre Ágatha e Duda e as alemãs Ludwig e Kozuch. Na segunda, Ana Patricia e Rebecca encaram as canadenses Heather Bansley e Brandie Wilkerson. Fechando o evento, haverá a disputa em quarteto entre brasileiras e o time mundo.