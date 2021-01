A esposa de Soteldo prometeu ao jogador mais uma filha em caso de título da Libertadores Divulgação/New Balance

Por MH

Publicado 27/01/2021 15:39

Além de escrever de vez o seu nome na já riquíssima história do Santos, o meia-atacante Soteldo, um dos destaques da equipe, ganhou uma motivação a mais para levar o Peixe ao seu quarto título continental. É que a sua esposa, Elliany Jimenez, prometeu ao jogador mais um filho em caso de título sobre o Palmeiras, neste próximo sábado, no Maracanã. Na chuteira que ele usará, há uma barrinha de "carregando" o quarto herdeiro do casal, como num videogame.

Os nomes de seus outros três filhos também estarão gravados no material de jogo do venezuelano. O 10 do Santos concorre ao prêmio de melhor da Libertadores ao lado de seu companheiro de ataque Marinho, além de Rony e Weverton, ambos do rival Palmeiras.