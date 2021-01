Jorge Sampaoli tem contrato com o Atlético-MG até o fim de 2021 Divulgação

Publicado 27/01/2021 18:30

As inúmeras críticas da torcida do Atlético Mineiro ao desempenho do clube no Campeonato Brasileiro foram capazes de incomodar o técnico Jorge Sampaoli. Além disso, os recentes protestos da principal organizada do clube também fizeram o argentino repensar a sua continuidade no clube para o restante da temporada. Segundo o site UOL, Sampaoli pode deixar o Galo assim que o Brasileirão acabar.

A manifestação mais recente aconteceu na última terça-feira, horas antes da partida contra o Santos, na porta do CT atleticano. Ao todo, três protestos pesados contra a irregularidade da equipe já foram feitos e o técnico não ficou nem um pouco satisfeito. A direção do Galo, no entanto, pretende segurar o argentino no clube até o fim de 2022.