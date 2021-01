Manchester United's Portuguese midfielder Bruno Fernandes (L) and teammates react after conceding their second goal during the English Premier League football match between Manchester United and Sheffield United at Old Trafford in Manchester, north west England, on January 27, 2021. Dave Thompson / POOL / AFP AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 27/01/2021 19:59 | Atualizado 27/01/2021 19:59

Inglaterra - Jogando em casa e diante do lanterna, o Manchester United tinha tudo para retomar a liderança do Campeonato Inglês, nesta quarta-feira. Mas não foi isso que aconteceu. No Old Trafford, o tradicional time inglês foi derrotado de forma surpreendente pelo modesto Sheffield United por 2 a 1, pela 20ª rodada.

Com o tropeço, uma das maiores zebras desta edição do campeonato, o Manchester estacionou nos 40 pontos e não consegue superar o Manchester City, que alcançou os 41 na terça e assumiu a liderança, agora definitiva. O City também foi beneficiado pelo tropeço do Leicester City diante do Everton, também nesta quarta.

Publicidade

Na outra ponta da tabela, o Sheffield chegou à segunda vitória nos últimos três jogos. Assim, soma oito pontos e ocupa a 20ª e última posição do Inglês.

Apesar de enfrentar o lanterna, o técnico Ole Gunnar Solskjaer evitou poupar titulares nesta quarta. Deixou apenas Cavani no banco. Mas as dificuldades do United foram além desta decisão. O time, que vinha em grande forma, falhou na criatividade e sofreu para criar lances de maior perigo à defesa dos visitantes.

Publicidade

Mais eficiente, o Sheffield abriu o placar logo em uma de suas primeiras investidas no ataque. Aos 22, após cobrança de escanteio na área, Kean Bryan desviou de cabeça e abriu o placar Os jogadores do United reclamaram do lance, apontando uma suposta falta do ataque no goleiro David De Gea.

O empate veio em lance semelhante, também depois de uma cobrança de escanteio, no segundo tempo. O zagueiro Harry Maguire subiu mais que a marcação e cabeceou firme para as redes, aos 19.

Publicidade

Mas o último colocado não aliviou e buscou o gol da vitória dez minutos depois. Oliver Burke recebeu livre dentro da área e bateu forte. A bola desviou no joelho do zagueiro Axel Tuanzebe e acabou com qualquer chance de defesa por parte de De Gea.

LEICESTER TAMBÉM TROPEÇA

Publicidade

Jogando ao mesmo tempo, o Leicester City também tinha a chance de terminar o dia na primeira colocação da tabela. Mas, desfalcado de Vardy, ficou apenas no empate com o Everton, por 1 a 1, fora de casa. James Rodriguez abriu o placar para os anfitriões, aos 30 do primeiro tempo. No segundo, Youri Tielemans empatou com ajuda do goleiro Pickford, da seleção inglesa, que falhou feio no lance.

Com o tropeço, o Leicester manteve o terceiro posto da tabela, agora com 39 pontos. O Everton, por sua vez, figura no 7º lugar, com 33 pontos. Ainda nesta quarta, Brighton e Fulham empataram sem gols, na casa do primeiro.