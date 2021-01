O atacante Keno não tem previsão de retorno ao Galo Divulgação/Atlético Mineiro

Por MH

Publicado 27/01/2021 21:30

Principal nome do Atlético Mineiro neste Campeonato Brasileiro, o atacante Keno ficará fora dos gramados por tempo indeterminado. O jogador, que sofreu uma lesão no cotovelo esquerdo durante a partida contra o Santos — vitória do Galo por 2 a 0 —, realizou exames de imagem que constataram a ruptura ligamentar no local.

Keno já iniciou o tratamento conservador, sem a necessidade de uma cirurgia. Keno caiu de mau jeito na contra o Peixe, na noite da última terça-feira, ao roubar a bola do adversário e disparar em contra-ataque. No mesmo dia, o departamento de comunicação do Galo chegou a postar uma foto do jogador fazendo o sinal de positivo, mas usando uma tipoia.