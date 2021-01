Rui Costa foi o nome escolhido para ser o novo diretor-executivo do São Paulo Divulgação

Por MH

Publicado 27/01/2021 21:07

O São Paulo já escolheu o nome de seu novo diretor-executivo: Rui Costa. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pelo jornalista Paulo Vinicius Coelho, o PVC, em sua conta oficial no Twitter. O executivo será o homem forte do futebol do Tricolor do Morumbi durante a gestão do presidente Julio Casares, que estava à procura de alguém para o cargo.

Rui Costa ficará com a vaga do ex-jogador Raí, que ficará no CT da Barra Funda até fevereiro. O dirigente está fora do mercado desde a sua saída do Atlético Mineiro, em fevereiro do ano passado.