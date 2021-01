Jorge Jesus Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 10:30

Rio - O treinador Jorge Jesus não irá comandar o Benfica na partida desta quinta-feira contra o Belenenses, em duelo válido pelas quartas de Taça de Portugal. Com um quadro de infecção respiratória, o Mister será substituído pelo seu auxiliar João de Deus. A decisão foi do departamento médico do clube.

O treinador teve uma infecção respiratória confirmada, após realizar exames médicos no Hospital da Luz. Ainda não foi identificada a origem da infecção, por isso ele está sendo preservado de treinos e jogos. De acordo com o clube portuguesa, não há gravidade na enfermidade.



Jorge Jesus, que tem 66 anos, teve sintomas como tosse, febre e dificuldades para respirar. Os exames descartaram as possibilidades de pneumonia ou de Covid-19. O português testou positivo para a Covid-19 em março do ano passado, quando ainda estava no Flamengo.