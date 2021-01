Napoli dominou o Spezia no primeiro tempo Reprodução

Por Lance

Publicado 28/01/2021 19:37

Rio - Nesta quinta-feira, 28, o Napoli derrotou o Spezia por 4 a 2, no estádio Diego Armando Maradona, em partida válida pela Copa da Itália. Com o resultado positivo, a equipe de Gaturro avança às semifinais da competição e encarará a Atalanta. Koulibaly, Lozano, Politano e Elmas marcaram para o time da casa, enquanto Gyasi e Acampora descontaram para os visitantes.

DOMÍNIO DO NAPOLI

​O time da casa teve muita facilidade para jogar no primeiro tempo, uma vez que dominou o Spezia física e tecnicamente. O Napoli conseguiu fazer quatro gols com apenas quatro minutos de jogo. O segundo, terceiro e quarto gol contaram com jogadas de velocidade e bola nas costas da defesa dos visitantes.



KRAPIKAS BOBEIA E NAPOLI NÃO PERDOA

Com apenas cinco minutos de jogo, o goleiro do Spezia viu uma bola pendurada na área que estava indo em direção ao travessão. Krapikas ficou na dúvida se mandava para escanteio ou se deixava a bola bater na trave e sair. Não fez uma coisa, nem outra. Hysaj dominou na pequena área e tocou para Koulibaly, de letra, só empurrar para o fundo do gol.

SPEZIA NÃO TEM RESPOSTA PARA A FRENTE DE NÁPOLES

15 minutos após o primeiro gol, Lozano recebe uma bola nas costas da defesa e, cara a cara com Kapikas, acerta o ângulo para aumentar a vantagem. Nove minutos depois, Zielinski enfia uma linda bola cruzada, nas costas da defesa, dentro da área para Politanto ampliar o marcador.

GOL DE VIDEO GAME

O quarto gol do Napoli foi o mais bonito da partida. Koulibaly, dentro da área, dá um passe no peito de Insigne que, com o peito, domina e passa pelo marcardor, avança ao campo de ataque, e toca para Elmas que, sozinho, faz o último gol do Napoli na partida.

NAPOLI DORME, SPEZIA ACORDA

No segundo tempo, o Spezia tentou adiantar as linhas e voltar para partida. Com 25 minutos jogados na segunda etapa, Acampora encontrou Gyasi dentro da área que diminuiu para os visitantes. Dois minutos depois, o próprio Acampora chutou de fora da área, a bola desviou na marcação e matou o goleiro Ospina. No entanto, a reação parou por aí.