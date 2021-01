Felipe Conceição Vítor Silva/SSPress/Botafogo

Por Venê Casagrande

Publicado 29/01/2021 13:32

Rio - O técnico Felipe Conceição é o novo treinador do Cruzeiro. Os empresários do comandante e a diretoria da Raposa já entrara em acordo, e o anúncio será feito em breve. Inclusive, Conceição já comunicou ao Guarani, clube que tem contrato até dezembro de 2021, que irá pagar a multa rescisória de R$ 100 mil para iniciar a trajetória no clube mineiro.



O acerto começou a ser alinhavado em um almoço na última quinta-feira entre Felipe Conceição, Sérgio Rodrigues, presidente do Cruzeiro, e André Mazzuco, diretor da Raposa. No encontro, os representantes do clube mineiro conversaram sobre o projeto, fizeram questionamentos e gostaram do que ouviram.



O treinador deixou claro que só toparia uma ida para o Cruzeiro se tivesse respaldo para tomar decisões no dia a dia, o que não aconteceu, por exemplo, no período em que esteve no Red Bull Bragantino. Após receber a proposta, Felipe Conceição analisou, fez contraproposta e chegou a um acordo nesta sexta-feira. Como informou o jornal O Globo.



O víncilo de Felipe Conceição com o Cruzeiro será até dezembro de 2021, com custo anual girando em torno de 1,2 milhões com salário. O valor pode ser aumentado caso metas, estabelecidas em contrato, como conquistar título, retornar à Primeira Divisão (na primeira colocação a bonificação é maior), entre outros.



Felipe Conceição vai se despedir do Guarani nesta sexta-feira, na partida contra o Juventude, pela Série B do Brasileirão. Após a coletiva, o treinador irá confirmar que está indo para o Cruzeiro.