Players of Palmeiras celebrate with the trophy after winning the Copa Libertadores football tournament by defeating Santos 1-0 in the all-Brazilian final match at Maracana Stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on January 30, 2021. (Photo by Silvia Izquierdo / POOL / AFP) AFP

Por Estadão

Publicado 31/01/2021 12:37

Rio - O gol de Breno Lopes nos acréscimos da final da Copa Libertadores valeu ao Palmeiras quase R$ 100 milhões em premiação. O lance que confirmou o título na competição continental neste sábado, diante do Santos, garantiu ao clube duas recompensas financeiras. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) vai pagar US$ 15 milhões (R$ 81,94 milhões) e a patrocinadora Crefisa repassará R$ 12 milhões.

Publicidade

O valor das duas premiações pelo título chega em ótima hora para o clube. O impacto da pandemia do coronavírus tem feito a temporada ser muito ruim no aspecto financeiro. O Palmeiras registrou até novembro um déficit operacional de R$ 135 milhões. Grande parte do prejuízo se dá pelo fato de as partidas serem disputadas com os portões fechados e sem o recebimento de recursos com bilheteria.



O valor pago pela Conmebol é o maior já entregue a um campeão de Libertadores. A entidade paga bônus de acordo com fases alcançadas na competição e embora somente a final já represente quase a grande parcela desse montante, a campanha palmeirense rendeu ainda muito mais. O time somou em premiações acumuladas R$ 122 milhões desde a estreia em março, na fase de grupos.



Os R$ 12 milhões da Crefisa são um bônus previsto no contrato da patrocinadora com o clube. Para cada torneio disputado, já há um valor acertado como recompensa. Pelo título do Campeonato Paulista em agosto, o Palmeiras embolsou R$ 4 milhões de recompensa da patrocinadora. O valor pago pela Federação Paulista de Futebol (FPF) foi de R$ 5 milhões na ocasião.



"Aconteça o que acontecer, ficaremos na história ou seremos eternos. Gravamos e conseguimos a glória eterna porque é algo muito poderoso e aconteça o que acontecer no futuro vão ter que levar comigo", disse o técnico Abel Ferreira após a vitória por 1 a 0 sobre o Santos. "Carimbamos uma história tão linda de um clube tão grande. Hoje entro de vez na história do clube, como um dos grandes ídolos", afirmou o volante Felipe Melo à Fox Sports.



A temporada de premiações e títulos ainda não terminou. A equipe está na final de um torneio bastante rentável: a Copa do Brasil. Diante do Grêmio, o Palmeiras decidirá o título em breve e poderá receber da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mais uma grande recompensa. O valor entregue ao campeão é de R$ 72,8 milhões.