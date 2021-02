Jorge Nicola Reprodução

Rio - O jornalista Jorge Nicola anunciou nesta segunda-feira sua saída dos canais "ESPN", em seu canal do YouTube. Ele explicou os motivos de não querer renovar com os canais da Disney.

"Não vou mais poder, a partir desta segunda-feira, me apresentar como comentarista dos canais ESPN. Meu contrato com a ESPN terminou nesse domingo, 31 de janeiro, e eu decidi não renovar o contrato", disse.



Nicola revela que não quis assinar um contrato de exclusividade, e assim, ter que deixar seu canal no YouTube e o seu blog no Yahoo.

"Em dezembro, fui chamado para uma primeira conversa e debatemos de uma alternativa. Me ofereceram reajuste de 30% em relação aos vencimentos para que eu migrasse o meu blog do Yahoo para a ESPN, além de manter as condições atuais, participação no BB Debate, transmissão de jogos, mas teria que abrir mão do meu canal no YouTube", contou.

"Pensei, refleti e decidi por recusar a proposta de renovação do contrato da ESPN por respeito ao pessoal do Yahoo, com quem mantenho meu blog desde 2014 e por respeito a quem acompanha o Canal do Nicola", afirmou.

O jornalista mostrou gratidão pelos anos que esteve na emissora e não fechou as portas para um possível retorno.

"Não dá para dizer que é um adeus. Pode ser um até logo, mas, de qualquer maneira, já sou extremamente grato", acrescentou.