Jogos Olímpicos correm risco de não acontecer por conta da Covid-19 AFP

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 11:17 | Atualizado 02/02/2021 11:50

Rio - Yoshiro Mori, Presidente da Tóquio-2020, confirmou nesta terça-feira que o Japão vai realizar as Olimpíadas independentemente da situação da pandemia da Covid-19 e que vem trabalhando com o Comitê Olímpico Internacional (COI) para fazer com que ela aconteça.

Publicidade

"Com certeza vamos seguir adiante, independentemente da evolução da pandemia"



"Devemos ir além da discussão sobre se vamos organizar ou não. É sobre como vamos fazer. Vamos pensar em um novo tipo de Olimpíada para esta ocasião", afirmou Yoshiro Mori.

Publicidade

Os jogos de 2020 foram adiados no ano passado devido a pandemia do novo coronavírus. Com isso, eles foram remanejados para julho de 2021. No entanto, com um crescimento de casos no Japão, o evento ainda segue com o risco de acontecer.