Rio - Considerado o maior jogador da história do futebol, Pelé pode receber mais uma homenagem. Um Projeto de Lei de autoria do deputado estadual André Ceciliano (PT) foi publicado no Diário Oficial do do Estado do Rio de Janeiro pretende rebatizar o Maracanã. O estádio passaria a se chamar Edson Arantes do Nascimento, enquanto o jornalista Mário Filho passaria a dar nome ao complexo esportivo como um todo.

Pelé tem muita história no Maracanã. Foi lá que marcou seu milésimo gol na carreira, ao balançar as redes contra o Vasco em 1969. Além disso, o Rei venceu com o Santos os campeonatos brasileiros 1962, 1964, 1965 e 1968, o Torneio Rio São Paulo de 1963, 1964 e 1997 e um dos principais títulos de sua história: o Mundial de Clubes em 1963, quando venceu o Milan duas vezes, primeiro por 4 a 2 e depois por 1 a 0.

A justificativa de André Ceciliano, que também é presidente da Alerj, é homenagear Pelé ainda em vida com o nome do palco mais importante do futebol brasileiro.