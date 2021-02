ACERJ promove curso de jornalismo esportivo Reprodução

Rio - Em 2017, a ACERJ (Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro) deu início a um dos seus mais bem sucedidos projetos durante a gestão do presidente Eraldo Leite: o Curso ACERJ de Jornalismo Esportivo. Com o objetivo não só de acrescentar valores à formação acadêmica do estudante de jornalismo, mas também de levar conhecimento para quem não é da área, o curso tem ênfase na parte prática.





O corpo docente do IV Curso ACERJ de Jornalismo Esportivo é formado por profissionais atuantes e renomados no mercado de trabalho: Eraldo Leite (História e Ética no Jornalismo), Paulo Vinicius Coelho (Jornalismo de Opinião), Geraldo Mainenti (Telejornalismo), Martha Esteves (Técnicas de Reportagem e Edição), Rafael Marques (Radiojornalismo), Fabio Tubino (Estudos Olímpicos), Luiz Claudio Amaral (Mídias Digitais) e Alexandre Bittencourt (Assessoria de Comunicação).



Os interessados em obter mais informações sobre o IV Curso ACERJ de Jornalismo Esportivo devem enviar e-mail para [email protected]