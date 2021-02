Médico Leopoldo Luque com Maradona após a cirurgia AFP

Publicado 03/02/2021 21:41

O site de notícias da Argentina "Infobae" divulgou novas conversas do médico pessoal de Diego Maradona, Leopoldo Luque. Nelas, é revelado que o craque argentino continuava consumindo álcool e maconha durante a recuperação da cirurgia na cabeça.



Os áudios divulgados nesta quarta-feira (3) são de uma conversa entre Luque e um membro do staff médico que acompanhava Maradona na casa onde se recuperava da cirurgia. O profissional mostra preocupação com o consumo exagerado de Maradona e a falta de controle por parte de quem ficava na casa, como seguranças.

"Hoje ele se levantou todo dolorido, sem descansar, com toda a ressaca em cima. Ontem à noite fumou, bebeu vinho com os comprimidos, não pode fazer tudo (...) Já tem o hábito de fumar todos os dias, ele pede cigarro aos seguranças." diz o médico, não identificado, a Leopoldo Luque.



A principal reclamação do staff médico é em relação a Charly, que é marido de uma prima da namorada de Maradona (Rocío Oliva). Ele deveria cuidar do craque, mas dava cigarros e bebida alcoólica para ficar com a casa livre.



"Não aguento mais a situação em que Charly dá maconha a Diego. Não sei o que fazer para parar (...) me disseram que ontem Charly havia combinado de entrar com uma mulher durante a noite. Então para se livrar do Diego deu cerveja e cigarro".

Durante a conversa, Leopoldo Luque tranquiliza o companheiro e diz que a maconha encontrada na autópsia não pode ser considerada erro médico e que é responsabilidade do paciente.

Maradona morreu no dia 25 de novembro, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Ele recebeu alta do hospital no dia 12 e estava em uma casa alugada para se recuperar.