Rio - O ex-treinador do Flamengo e atual comandante do Benfica, Jorge Jesus vai seguir em isolamento social e não comandará sua equipe na próxima partida do Campeonato Português. O Mister ainda não está recuperado da Covid-19.

Em nota, o Benfica afirmou que o treinador apresentou uma melhora nos últimos dias.

“O Benfica informa que Jorge Jesus apresenta uma melhoria clínica significativa face ao quadro de infeção respiratória provocado por SARS-CoV-2, detetado no dia 28 de janeiro.



Jorge Jesus encontra-se em repouso, em casa, sob acompanhamento por parte do departamento médico do Benfica e do corpo clínico do Hospital da Luz, não apresentando o seu estado de saúde qualquer critério de gravidade.



Jorge Jesus não marcará presença amanhã no Estádio da Luz para o jogo diante do Vitória SC, mas deverá regressar às suas rotinas habituais de trabalho na próxima semana”

Vai ser o terceiro jogo consecutivo que o técnico não poderá comandar o Benfica. Na próxima sexta-feira, o clube joga contra o Vitória de Guimarães, pelo Campeonato Português. O auxiliar João de Deus, que substituiu Jesus contra o Belenenses e contra o Sporting, novamente irá comandar a equipe de Lisboa.



Jorge Jesus não vem vivendo um bom momento no comando do Benfica, neste seu retorno ao clube lusitano. A equipe de Lisboa ocupa a quarta colocação no Campeonato Português.