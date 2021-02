Athletico-PR e Internacional se enfrentam Divulgação / Internacional

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 11:40

Sem jogos na TV aberta ou fechada, o Athletico-PR fez uma parceria inédita com a Final Level, plataforma de conteúdo gamer do país, e a LiveMode para negociar os direitos de transmissão com o líder Internacional. Com isso, o duelo decisivo desta quinta-feira (4) na Arena da Baixada, às 21h, passará em alguns canais que normalmente transmitem partidas de e-sports ou games online, na Twitch TV.



Um deles é o do canal do Baiano, um dos principais influenciadores sobre o jogo League of Legends, que transmitirá Athletico-PR x Internacional pela modalidade pay-per-view. Ou seja, o visitante, após cinco minutos gratuitos, terá de pagar para se inscrever no canal.



Publicidade

Segundo o comunicado oficial, também haverá quadros com conteúdo antes e depois do jogo. Outros streamers e influenciadores participarão da transmissão.



"Acredito que esse formato será o futuro das transmissões esportivas, assim como já ocorre em outros países. Espero que abra as portas para mostrar que vale a pena streamers transmitirem competições com imagens", disse Baiano.



Publicidade

Já o diretor de novos negócios da Final Level, Gabriel Duarte, vê a transmissão como um grande momento para o mundo dos games. "Acreditamos ajudar o Brasil a criar novos hábitos de consumo para o esporte tradicional".

Essa será a quarta partida do Athletico-PR com transmissão online de seus jogos. Nas outras, o clube contou com o Furacão Live, plataforma específica para os seus torcedores, que também transmitirá a partida desta quinta-feira.