Brenner é um dos destaques do São Paulo no Campeonato Brasileiro Rubens Chiri/São Paulo

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 11:51

É comum os clubes, antes de anunciarem uma contratação, postarem em suas redes sociais dicas sobre o novo reforço. Foi o que fez o FC Cincinnati, da Major League Soccer (MLS) que acertou com Brenner, atacante do São Paulo. Entretanto, os americanos divulgaram imagens do Maracanã e do Cristo Redentor, além de uma foto de uma churrascaria.

A postagem tem imagens que representam o Brasil, mas viralizou por não possuir nenhuma referência à cidade de São Paulo, onde Brenner atua (o jogador nasceu em Cuiabá, no Mato Grosso). E muitos internautas criticaram o que para muitos foi considerado uma gafe do clube americano.

Publicidade

Erraram a cidade, o estádio.... Aí não né, Brenner joga em São Paulo, no estádio do Morumbi!!!!!! — Adriano Lima (@AdrianoLima25) February 5, 2021

Publicidade

I fixed for you pic.twitter.com/w5Pl5eRxLv — paulojr ≛≣ (@bfrpaulojr) February 5, 2021

Publicidade

O atacante de 21 anos, que em 2019 teve passagem apagada pelo Fluminense, será o único brasileiro no elenco do FC Cincinnati, com contrato de cinco anos. O São Paulo acertou a venda por 13 milhões de dólares (cerca de R$ 70 milhões) e ainda terá direito a bonificações e a 20% do lucro numa futura venda.