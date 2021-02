Bayern Munich's German forward Thomas Mueller (L) and Hertha Berlin's Paraguayan defender Omar Alderete vie for the ball next to Hertha Berlin's German midfielder Sami Khedira during the German first division Bundesliga football match between Hertha BSC Berlin and FC Bayern Munich in Berlin on February 5, 2021. (Photo by John MACDOUGALL / POOL / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 05/02/2021 18:48

Alemanha - O Bayern de Munique estreia, nesta segunda-feira, no Mundial de Clubes, quando vai enfrentar, na semifinal, o Al Ahly, do Egito. Antes, nesta sexta-feira, o atual campeão europeu derrotou o Hertha Berlim, por 1 a 0, em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Alemão.



Com o resultado, a equipe da Bavária alcançou os 48 pontos, dez a mais que o RB Leipzig, o vice-líder. O Bayern busca a nona conquista nacional consecutiva.



Sem Goretza, poupado, e Boateng e Davies no banco de reservas, o Bayern imprimiu um ritmo visivelmente controlado apesar de cinco atacantes em campo: Müller, Sané, Coman, Gnabry e Lewandowski.



Debaixo de muita neve, o Bayern teve a chance de abrir o placar logo aos 12 minutos, quando a arbitragem marcou pênalti em Sané. Lewandowski bateu forte no canto direito, mas o goleiro Jarstein fez bela defesa.



Mas a sorte estava do lado do Bayern, que conseguiu o seu gol, aos 21 minutos, quando Coman arriscou um chute cruzado, a bola resvalou na zaga e encobriu o goleiro: 1 a 0.



Com a vantagem, o Bayern administrou o resultado e se poupou para a viagem até Doha, no Catar, para a disputa do Mundial.