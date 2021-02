Porto Alegre, 29/01/2020 - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS/PARCEIRO - O jogador Orejuela, durante apresentação ao time do Grêmio, realizada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, na tarde desta quarta-feira (29). Foto: Fernando Alves/Parceiro/Agência O Dia Fernando Alves/Parceiro/Agência O Dia

Por Lucas Mazzini e Venê Casagrande

Publicado 06/02/2021 14:34

Porto Alegre - O Grêmio iniciou conversas com o Cruzeiro para ter de volta o lateral-direto Orejuela. O jogador esteve no time de Renato Gaúcho durante o ano de 2020, mas retornou ao clube mineiro no final do empréstimo. O treinador gostou do desempenho do atleta e pediu seu retorno.

Inicialmente já havia um acordo entre os clubes para a extensão do empréstimo, mas no final do ano, o Cruzeiro recuou. Agora as conversas se reiniciaram e o Grêmio tenta negociar com os mesmos termos do primeiro contrato.

Publicidade

Orejuela está lesionado no momento e vem se tratando na Toca da Raposa, e tem previsão de retorno em até duas semanas. Fontes próximas ao jogador afirmam que ele estavam bem adaptado em Porto Alegre, o que pode ser um ponto positivo para seu retorno.

*Mais informações em instantes