Lewandovski marcou os dois gols do Bayern contra o Al Ahly no Mundial de Clubes Karim JAAFAR / AFP

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 17:12 | Atualizado 08/02/2021 17:29

Sem grandes dificuldades, o Bayern de Munique confirmou o favoritismo e venceu por 2 a 0 o Al Ahly , do Egito, para chegar à final do Mundial de Clubes da Fifa, em Doha, no Catar. Melhor do mundo na temporada passada, o polonês Robert Lewandowski marcou os dois gols e fará um duelo à parte com o francês Gignac, artilheiro da competição, com três gols, e do Tigres (México), adversário de quinta-feira, às 15h (de Brasília).

Apesar de não ter levado susto algum, pode-se dizer que o resultado para o Bayern de Munique foi mais duro do que o esperado. Afinal, a equipe dominou o jogo, principalmente no primeiro tempo, quando Lewandowski abriu o placar logo no início, aos 16. Parecia que viria uma goleada, entretanto, os alemães desperdiçaram várias chances e só marcaram o segundo gol no fim.

Publicidade

Na segunda etapa, os egípcios se esforçaram e buscaram equilibrar as ações, mas a diferença técnica entre as equipes é enorme e mal assustaram. Apesar disso, o Bayern, que seguiu criando, só resolveua a partida aos 40, quando Lewandowski marcou o segundo gol.

Com o resultado, o Al Ahly vai disputar o terceiro lugar na quinta-feira, às 12h, com o Palmeiras, eliminado pelo Tigres. Já o Bayern buscará mais um título na temporada após conquistar a Champions League, o Campeonato Alemão, a Copa da Alemanha e as Supercopas do país e da Uefa.